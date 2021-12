Realidade de Salvador cai na internet

Na última terça-feira, 14, Salvador começou a fazer parte da lista de 77 cidades brasileiras mapeadas pelo programa Google Street View, que permite ao internauta ter acesso a imagens em 360º de diversos pontos da cidade a partir do endereço. Além dos tradicionais pontos turísticos como Farol da Barra e Pelourinho, o mapeamento do Google foi até alguns bairros periféricos como Engomadeira, Pau da Lima e São Marcos e disponibilizou na internet imagens do cotidiano da cidade. Quem navega pela ferramenta e escolhe como destino o Cristo Redentor da Barra, por exemplo, encontra muito lixo e falta de organização e estrutura no trânsito, o mesmo acontece nos bairros de Pau da Lima e Engomadeira.

Contradição - Uma das motivações da implantação do programa na cidade foi a proximidade da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, que acontecem na cidade em 2013 e 2014, respectivamente.

De acordo com Emmanuel Evita, Gerente de Relações Públicas da Google Brasil, a intenção do programa é auxiliar o turista que pretende visitar a cidade nesses e em outros períodos. "Você pode dar uma olhada antecipada na área do seu hotel, além dos shoppings, monumentos históricos e restaurantes próximos para ter uma noção dos arredores", afirmou em um post do blog Google Brasil.

Porém, parte das imagens encontradas ao navegar pela capital baiana não podem ser consideradas um atrativo turístico. Ao escolher como destino a Av. Contorno, onde fica o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), o internauta se depara com usuários de drogas que ficam em um local já conhecido em Salvador, o muro que divide a Avenida e o bairro da Gamboa de Baixo. O mesmo acontece se o internauta desejar conhecer o Porto da Barra, onde a falta de estacionamentos faz com que os banhistas estacionem os carros ao longo da via. A imagem feita pelo Google mostra os carros estacionados ao longo da rua, interditando uma das faixas e atrapalhando o trânsito da região.

De acordo com o Secretário de Turismo da Bahia, Domingos Leonelli, que afirmou que ainda não tinha navegado pelo programa e ficou sabendo de algumas imagens através da reportagem de A TARDE, as fotos feitas pelo Google Street não devem afetar o turismo no Estado. Segundo ele, os turistas que frequentam Salvador e outras cidades sabem que todos os locais possuem lados bons e ruins. "Prejudica, mas não pode ser considerado um fator essencial para a queda do turismo na cidade. Roma tem mendigos, Paris tem lixo, e todo turista sabe disso, não é só Salvador que tem pontos negativos", afirma. Ainda segundo o secretário, o programa vai ajudar a aumentar o turismo da Bahia através da internacionalização da cidade. "O programa é de extrema importância. Ao possibilitar uma visita virtual, o turista vai poder conhecer a cidade antes de vir aqui", afirma o secretário que acredita que dessa forma os visitantes se sentirão atraídos pela cidade.

Porém, para o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav-BA), Pedro Galvão, as imagens podem trazer prejuízos ao turismo, já que é um segmento sensível, e as pessoas pesquisam bastante sobre o destino antes de decidirem viajar. "O turista sabe que todas as cidades têm problemas, mas eles notam que em Salvador os problemas estão piores. Ao ver imagens como essas, ele repensa o destino da sua viagem", afirma. Mas, Pedro Galvão acredita que mesmo com os problemas, a Bahia ainda continua sendo um dos destinos mais procurados entre os viajantes. "Não vamos deixar de receber turistas por conta disso, mas quem vem de fora sabe que se a cidade não é boa para quem mora, também não vai ser boa para quem visita", conclui.

Remoção - Ainda segundo o Secretário de Turismo, o governo não cogita a possibilidade de pedir a remoção das imagens que possam causar impacto ao turismo. "Não se pode proibir a verdade, até porque remover as imagens chamaria mais atenção para o problema, temos que mostrar a cidade como ela é, o turista que vem aqui não visita só para ver coisas bonitas, ele sabe que a cidade tem lados ruins", enfatiza.

Através da assessoria de imprensa do Goolge Street View no Brasil, a empresa informou que não há previsão de quando as fotos serão refeitas. "Ainda não temos previsão, é um processo complexo que precisa ser estudado". Ainda segundo o Google, o projeto da implementação da ferramenta para Salvador deve ampliar os bairros contemplados nos próximos anos. "A nossa expectativa é colocar toda a malha viária da cidade", explica.

Sem previsão de novas fotos, turistas do mundo inteiro ainda terão que contemplar as imagens que são corriqueiras no cotidiano dos baianos, mas que ficam fora dos roteiros turísticos.

