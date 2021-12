Reajuste de 18% garante fim da greve dos caminhoneiros no Porto de Salvador

Um acordo entre representantes dos motoristas transportadores de contêineres e das empresas transportadoras de cargas, por um reajuste de 18% no valor do frete, encerrou a greve dos transportadores autônomos que movimentam cargas no Porto Salvador.

O acordo saiu durante reunião, após seis dias de negociações mediadas por uma equipe da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), realizada no auditório da sede do órgão, no bairro do Comércio, na capital baiana.

Segundo a categoria, a paralisação foi uma demonstração da disposição de os caminhoneiros cruzarem os braços em busca de melhores condições de trabalho. No dia 1º de fevereiro, representantes da categoria convocaram um dia de paralisação nacional.

De acordo com o Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Estado da Bahia (Sindicam-BA), aproximadamente 1,5 mil motoristas autônomos respondem por 75% das cargas movimentadas no Terminal de Contêineres (Tecon) em Salvador.

