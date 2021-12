Ravenna Brasil realiza palestra no Salvador Shopping

A Ravenna Brasil realizará palestras gratuitas no Salvador Shopping, na tarde desta segunda-feira, 21. O evento faz parte do projeto da loja Corrida Viver Bem, que vai disponibilizar aulas temáticas e palestras durante todo o mês março.

A palestra será ministrada pela terapeuta do Método Ravenna, Suzana Vieira, e o psicólogo Diogo Montal. Eles vão falar sobre "Espaço Terapêutico Comer Emocional".

No evento também vão estar disponíveis para o público aulas de Fit Dance, Jump e Spinning, além de testes de bioimpedância, que será feito na loja.

No local, os visitantes ainda vão conferir informações sobre a sexta edição da corrida, que será realizada no dia 10 de abril. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na loja, montada no piso L2 do Salvador Shopping.

As atividades serão diárias, até 31 de março de 2016.

