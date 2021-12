Ravengar, filhos, neto e ex-esposa são presos em operação da Polícia Civil

“Estou no filme De volta para o futuro 2, como da primeira vez”, disse Raimundo Alves de Souza, 64, o Ravengar, ao negar ser o protagonista de uma organização criminosa que atua no Morro do Águia, no São Gonçalo do Retiro, e nos bairros do Pero Vaz e Paripe.

Ele foi detido, na manhã desta quinta-feira, 16, em casa, no largo do Tamarineiro, no Pau Miúdo, por força de um mandado de prisão preventiva, durante a operação Petros, deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Na ocasião, dois filhos dele, Izidro Alves de Souza Neto, 42, e Emerson Silva Napoleão Souza, 27, e o neto, William Ailton Silva Souza, 23, também tiveram mandados de prisão cumpridos. William é filho de Izidro.

A ex-companheira de Ravengar Ana Carolina Ramos Vilas Boas, 25, e um homem apontado como braço direito dele, Josué Messias Guimarães dos Santos, foram presos durante a Petros.

Eles também estavam com a prisão preventiva decretada. Além dos mandados de prisão, os investigadores do Draco realizaram buscas e apreensões em 15 pontos diferentes de São Gonçalo do Retiro, Pero Vaz e Paripe. A polícia não revelou se houve apreensão de material ilícito.

No curso das buscas, Sílvio da Silva Napoleão foi detido. De acordo com a polícia, ele não tem ligação com Ravengar, mas estava com uma sentença condenatória de 11 anos por tráfico de drogas em aberto.

Todos foram conduzidos ao Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, onde funciona a sede do Draco. Três familiares de Ravengar também foram levados à unidade policial. No entanto, foram ouvidos e liberados em seguida.

Na tarde desta quinta, Ravengar e os outros detidos foram apresentados à imprensa no DHPP, pela delegada Andréa Ribeiro, coordenadora do Draco, e pelo delegado Alexandre Galvão, coordenador da operação Petros.

Tempero e blog

Há quatro anos cumprindo pena em regime semiaberto, após ter sido condenado, em 2006, a 25 anos de prisão por tráfico de drogas, Ravengar negou que tenha voltado a traficar.

“Tenho uma organização criminosa com um vendedor de manga e um eletricista”, ironizou. “Meus filhos trabalham, meu neto trabalha em um lava-jato. Isso é perseguição. Trabalho vendendo tempero e tenho um blog [Blog do Meu Avô] e Facebook com mais de 200 mil visualizações”, defendeu-se, aos gritos. Ele ainda declarou que a ex-companheira Ana Carolina é “inocente” e que um homem conhecido como Pitanga a teria denunciado “por vingança”.

