Raúl Castro faz escala e almoça em Salvador com Wagner

O presidente cubano Raúl Castro almoçou nessa sexta, 13, e passou a tarde conversando no Palácio de Ondina, com o governador Jaques Wagner. O governo do Estado não deu qualquer informação sobre o encontro de surpresa, apenas divulgando fotos em que o presidente cubano aparece ao lado de Wagner, da primeira-dama Fátima Mendonça e de uma baiana de acarajé que serviu o típico bolinho baiano.

Ele chegou ao Palácio de Ondina por volta das 13h30 e saiu às 17h30. O governo não informou o horário que o avião do presidente cubano iria decolar de Salvador, mas o certo é que ele não se encontraria novamente com Wagner. Estava acompanhado de dois assessores. Raúl mostrou-se muito bem-humorado. Antes do almoço comeu acarajé e na saída pediu um "beijinho" da baiana que o serviu, conhecida como Marise.

O avião do presidente cubano pousou em Salvador em uma escala técnica vindo da África do Sul, onde Raúl Castro participou dos funerais de Nelson Mandela. Ele repetiu o roteiro de seu irmão Fidel Castro, que, em agosto de 1998, também voltava da África do Sul e foi convidado pelo falecido senador Antonio Carlos Magalhães para jantar no Palácio de Ondina.

ACM era amigo de Fidel desde a época em que foi Ministro das Comunicações do governo José Sarney. Nesse cargo, ajudou a implantar o DDD em Cuba, o que o aproximou de Fidel. No jantar de 1998, Fidel estava acompanhado de um "provador" oficial. O sujeito provou um pouco de todos os pratos que o ditador iria comer para verificar se não estavam envenenados. Não há informações se Raúl também estava acompanhado por um provador.

