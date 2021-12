Rato causa gritaria em praça de alimentação de shopping

Um rato causou alvoroço na praça de alimentação do Shopping Iguatemi, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 13. O animal, que apareceu por volta das 15h40, deixou clientes assustados e provocou gritaria no primeiro piso do estabelecimento.

Algumas pessoas que almoçavam no local chegaram a subiu nas cadeiras, enquanto outros clientes aproveitaram a ocasião para registrar a cena com o celular.

O tumulto só foi contido quando um funcionário do estabelecimento conseguiu matar o ratinho, em frente à agência do Bradesco. Depois, o animal foi retirado por funcionários do serviço de limpeza do shopping.

Um cliente que estava no estabelecimento fez um vídeo, com o aparelho celular, logo depois do fim da gritaria. Nas imagens, algumas pessoas aparecem olhando e tirando fotos do ratinho já morto encostado no canto da parede.

Em nota, o Shopping Iguatemi informou que atua em conformidade com as normas sanitárias, mantendo rigoroso procedimento de controle de pragas com laudos recentes de dedetização e desratização.

