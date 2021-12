Rastreador ajuda PRF a encontrar carro roubado em Feira

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na noite desta quinta-feira, 2, um carro que foi roubado em Salvador e seguia para o sul do estado. De acordo com agentes da PRF, após receberem as informações de uma empresa de rastreamento de veículos, que informava que o carro roubado de placa NZL 0630 estaria no centro da cidade de Feira de Santana seguindo em direção a BR 116 sul, os policiais montaram uma blitz na região.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens que dirigiam o veículo saíram em alta velocidade, voltando para o centro de Feira de Santana, atirando contra os policiais. A perseguição só terminou no Bairro Feira II, quando o veículo foi abandonado. Ainda segundo a PRF, os homens, que ainda não foram identificados, conseguiram fugir após roubarem uma motocicleta.

