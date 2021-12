Rapaz toma banho nu durante o dia na praia da Pituba

Um fato inusitado foi registrado neste domingo, 12, na praia da Pituba, em Salvador. Uma leitora do Portal A TARDE flagrou um rapaz, de nome não revelado, tomando banho de mar completamente nu.

De acordo com Kátia Santos, o "peladão" não se importou de entrar no mar como veio ao mundo. Ele chegou ao local, tirou a roupa e nadou sem se preocupar com quem passava ou estava na praia.

O rapaz tirou a roupa sem se importar com quem passava ( Foto: Kátia Santos I Cidadão Repórter)

