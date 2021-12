Rapaz é preso após roubar e estuprar jovem na Estação da Lapa

"Quando ela entrou no banheiro, fui atrás, pedi o celular e o dinheiro. Depois mandei ela baixar a roupa". Sem demonstrar pudor ou arrependimento, o vendedor de chips telefônicos Igor Gabriel da Silva Santos, 18 anos, confessou ter roubado e feito sexo oral na jovem de 18 anos, na noite da terça-feira, 23, dentro do banheiro da Estação da Lapa, em Salvador

Ele foi detido nesta quinta, 25, na rua Portão da Piedade, próximo ao Center Lapa, por seguranças da estação, após ser reconhecido pela vítima. Igor foi encaminhado à 1ª Delegacia (Barris) por policiais militares do 18º Batalhão (Centro Histórico).

"Ele estava na porta do banheiro, quando ia saindo, ele me mandou entrar e pediu o celular e o dinheiro. Depois me mandou baixar a calça, mas não baixei. Aí ele baixou e ...", disse a vítima, sem completar a fala.

Segundo ela, após a ação, Igor devolveu o celular e lhe entregou R$ 5 para que pudesse pagar o transporte de volta para casa.

Estupro

Igor foi autuado pela delegada Jociara Fernandes por estupro. A vítima foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer exame de corpo de delito. A assessoria da Estação da Lapa informou que prestou apoio à vítima, identificou o suspeito e o encaminhou à polícia para que medidas cabíveis fossem tomadas.

Conforme um investigador da 1ª DT, na noite de quarta, 24, durante o jogo entre Bahia e Sport, pela final do Nordestão, Igor tentou fazer mais uma vítima, na Arena Fonte Nova.

"A moça foi ao banheiro, ele foi atrás e pediu o celular. Ele tentou fazer a mesma coisa que fez na Lapa, mas ela o empurrou e gritou. O pessoal pegou ele, mas um PM recuperou o celular dela e o liberou", contou o policial.

