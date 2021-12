Rampa do ferry quebra na véspera de reajuste de tarifa

A rampa de atracação do Terminal de São Joaquim, em Salvador, apresentou um defeito na noite desta terça-feira, 25, por volta das 20 horas. A situação aconteceu na véspera do reajuste da tarifa do ferryboat, que entrou em vigor nesta quarta, 26.

De acordo com a Internacional Travessias, o equipamento travou quando foi acionado na atracação do ferry Ana Nery. Com isso, os passageiros ficaram impedidos de desembarcar até o problema ser resolvido, o que durou cerca de 35 minutos.

O defeito foi corrigido e a rampa voltou a funcionar normalmente ainda na noite de terça, permitindo o desembarque dos usuários. Na última quarta, 19, a rampa também apresentou o mesmo problema.

adblock ativo