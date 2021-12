Rally do Acarajé movimenta estradas do Recôncavo neste domingo

A primeira edição do Rally do Acarajé Veteran Car - Bahia, evento que reúne relíquias automobilísticas, movimenta as estradas do Recôncavo baiano desde as 8h30 deste domingo, 19, horário em que os carros largaram do Hotel Deville, em Salvador. O objetivo da prova é percorrer as estradas do recôncavo no menor tempo possível.

A avaliação da performance de cada piloto será medida por meio de postos de cronometragem, espalhados ao longo do percurso em pontos desconhecidos dos competidores. Na programação do rally, estão previstas uma visita ao Museu de São Félix, às 13h, e uma parada para almoço na cidade de Cachoeira, às 13h30. A chegada da prova será no Hotel Deville, mesmo local de partida, às 17h. Já a premiação dos vencedores será realizada às 18h.

