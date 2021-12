Rajada de vento faz onda invadir lancha na Baía de Todos-os-Santos

Uma lancha que vazia a travessia do terminal marítimo de Vera Cruz para Salvador foi atingida por uma onda na manhã desta quarta-feira, 3, por volta das 6h30. Duas passageiras que estavam no barco passaram mal e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o incidente foi causado por uma rajada de vento que fez com que o mar se agitasse mais do que o comum, em uma área com baixa profundidade. A lancha transportava cerca de 100 passageiros.

Apesar do susto, a viajem da embarcação seguiu normalmente até o Terminal Náutico, em Salvador. Em nota, o órgão marítimo informou que a equipe de operações estará sempre atenta para possíveis dificuldades que possam ocorrer e que venham a impedir que alguma embarcação navegue de forma segura.

Ondas de quatro metros

Nesta terça-feira, 2, o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) emitiu um alerta de ondas de até quatros metros entre os municípios de Caravelas, no extremo sul do estado, e Salvador. Segundo o órgão, o aviso é válido até as 20h desta quinta, 4.

A Capitania dos Portos da Bahia e as delegacias da Capitania em Ilhéus e Porto Seguro recomendaram "atenção aos navegantes".

Em caso de necessidade, as organizações militares podem ser acionadas, em qualquer horário, por meio dos telefones 71 3507-3777 (Capitania dos Portos da Bahia), 73 3421-2050 (Porto Seguro), 73 3222-5100 (Ilhéus) e 0800 284-3878 (Salvamar Leste).

Mau tempo em Salvador

O tempo em Salvador e também no litoral baiano deve continuar instável com ocorrências de chuva e céu nublado durante o mês. Segundo a meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), maio "é considerado uma época tipicamente chuvosa”.

A expectativa, ainda de acordo com Cláudia, é que nas próximas semanas tenha condições climáticas de tempo nublado com tendências também a chuva.

