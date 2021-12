Radares são realocados em vias da capital

Alguns dos radares instalados nas vias da capital baiana foram realocados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). A principal alteração se deu na avenida Octávio Mangabeira, na altura das quadras de futsal da praia do Corsário, onde um equipamento situado no mesmo lugar há dez anos foi desativado e reinstalado mais à frente.

Agora, o detector de velocidade flagra os motoristas que cometem infrações na sinaleira seguinte, sentido Itapuã, próximo ao Circo Picolino. Mais à frente, próximo ao supermercado Hiper Ideal de Piatã, outro equipamento, que não existia anteriormente, também fiscaliza os condutores.

Ainda na avenida Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, o radar situado na sinaleira do antigo Aeroclube foi retirado. No sentido oposto, em direção à Pituba, o equipamento segue funcionando normalmente.

De acordo com o diretor de trânsito da Transalvador, Marcelo Corrêa, as mudanças têm o objetivo de "estimular a permanente autovigilância dos motoristas diante do limite de velocidade das vias".

As alterações, segundo Corrêa, são planejadas, porque, na avaliação dele, a permanência dos equipamentos em um mesmo local facilita burlar a lei.

"Esse radar do Corsário, por exemplo, estava ali há dez anos. Então o motorista infrator, que anda em alta velocidade, já sabe onde tem que frear e depois voltar à alta velocidade", explica o gestor municipal.

"Por isso que estamos usando essa metodologia de tempo em tempo mudar o radar de lugar", disse.

Como resultado dessas ações, ele cita a redução de mortes no trânsito em Salvador. Em 2012, segundo dados da Transalvador, 247 pessoas morreram em acidentes. Já em 2015 esse número foi de 185 - o que representa uma redução de 25,10% em três anos.

A avenida Luís Eduardo só ficou com um radar, no sentido S. Martin

Mais alterações

Outra via que teve radares desativados foi a avenida Luís Eduardo Magalhães, nos dois sentidos. Depois do túnel homônimo, próximo à Baixinha do Santo Antônio, dois equipamentos que fiscalizavam os dois rumos da avenida foram desinstalados pelo órgão.

O mesmo aconteceu com o equipamento localizado próximo ao ponto de ônibus da avenida, na pista que leva os motoristas à avenida Luiz Viana Filho, a Paralela. No outro sentido, para quem segue em direção à avenida San Martin, o radar permanece em funcionamento.

Na recém-reinaugurada avenida Orlando Gomes, que liga a orla de capital baiana à avenida Paralela, um radar foi instalado em frente ao Senai Cimatec.

Ali, a velocidade máxima aceita pelo equipamento é de 70 km/h. Nas vias marginais, que dão acesso aos condomínios da região, os motoristas precisam respeitar os 40 km/h sinalizados nas placas de trânsito, mas, segundo Marcelo Corrêa, não há radar que fiscalize essas pistas laterais.

Para o diretor de trânsito Marcelo Corrêa, os equipamentos não têm o objetivo de multar os condutores, mas sim de reduzir a ocorrência de acidentes.

Ele defende que "os infratores não sejam colocados na posição de vítima" e afirma que "a fiscalização bem-sucedida deve ter um elemento-surpresa".

