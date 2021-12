Radares passam a controlar acesso de veículos no Pelourinho

A partir da próxima segunda-feira, 4, a Transalvador inicia o controle de acesso de veículos ao Pelourinho. A fiscalização será feita por radar em três pontos, no acesso à Rua João de Deus, na saída da Rua das Portas do Carmo, ambas no Terreiro de Jesus, e na Rua do Taboão, para quem chega e sai do Largo do Pelourinho pela Baixa dos Sapateiros. Nesses locais, serão permitidos somente veículos de turismo cadastrados junto à autarquia e táxis de Salvador.



Fabrizzio Muller, superintendente, esclareceu que o controle de acesso foi anteriormente divulgado. "A penalidade para o condutor que transitar indevidamente no local é de multa no valor de R$85,00 e quatro pontos no prontuário", frisou. Ele lembra que não é permitido estacionar nas ruas do Pelourinho e que a velocidade máxima na localidade é de 20 km/h. Carga e descarga serão permitidas de segunda-feira a sábado, entre 6h e 11h, sendo proibidas aos domingos.

