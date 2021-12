Radares OCR serão usados nas rodovias do estado

Os veículos que possuem pendências administrativas, judiciais ou policiais poderão ser identificados nas estradas de todo o estado durante o período de São João por meio do Optical Character Reconigtion (OCR), aparelho que funciona como leitor da placa do veículo.

O equipamento será utilizado por agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar da Bahia (BPRV) durante a operação conjunta realizada pelos três órgãos para reduzir o número de acidentes nas rodovias estaduais e federais.

O esquema, que tem início hoje e segue até 26 de junho, batizado de Ligue o GPS da Consciência, foi detalhado nesta terça-feira, 20, em coletiva de imprensa realizada na sede do Detran, na avenida ACM.

Durante a operação, as instituições atuarão em todo o estado intensificando as principais rotas de saída da capital e de entrada para as principais cidades do interior onde ocorrem os festejos juninos.

De acordo com o diretor-geral do Detran-BA, Lúcio Gomes, o aparelho funciona como leitor de placa, com consulta ao banco de dados para verificar a regularidade do veículo.

Quando há indício de roubo ou pendência, é emitido um sinal sonoro e um operador envia as informações do veículo para as centrais de um dos órgãos envolvidos na operação.

O aparelho OCR será utilizado durante as fiscalização nas BRs 324, 101 e 116.

"Este equipamento é a grande novidade da operação deste ano. Mas, além deste equipamento, também serão usados 95 etilômetros (bafômetros), 10 radares", explicou.

De acordo com o diretor--geral, o objetivo, este ano, é intensificar as abordagens e alertar o condutor, sobretudo para o risco da combinação entre direção, bebida e telefone celular. Participarão das atividades 495 agentes da PRF e 625 da PRE.

"É importante a população se conscientizar que bebida e álcool não combinam. Em função disso, vamos reforçar as fiscalizações", disse Gomes.

Mudanças

O superintendente do órgão, Virgílio Tourinho, ressaltou que serão realizadas mudanças em pontos das rodovias federais para melhorar a fluidez e a segurança do tráfego de veículos.

"Iremos atuar com ações pontuais, com fechamentos de alguns retornos. Vamos fechar o retorno da BR-324, nas imediações da cidade Teodoro Sampaio e o retorno próximo a Conceição do Jacuípe, na altura do posto São Luiz", disse Tourinho.

Também serão realizadas ações pontuais em todo o trecho federal. Uma delas é a proibição de parada de veículos no acostamento da BR-116, no perímetro do município de Santo Estêvão.

Fiscalização será intensificada nas saídas da cidade, como a BR-324 (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Nas BRs 324 e 116 Sul, serão realizadas fiscalizações por meio de videomonitoramento para proibir o comércio irregular de produtos na rodovia.

O superintendente estabeleceu, ainda, algumas rotas alternativas, com o intuito de evitar congestionamentos nas principais rodovias de acesso ao interior. Entre elas estão as vias BA-526 CIA (Aeroporto) e BA-526 (Camaçari - São Sebastião do Passé) e BR-324 (via ferryboat).

Cuidados

O diretor do Detran, Lúcio Gomes, destaca a importância de tomar alguns cuidados antes de pegar a estrada. "Antes de viajar, é importante realizar um planejamento, com pontos de parada, caso a viagem seja longa. Fazer pausas para descanso durante o percurso a cada quatro horas é essencial para o condutor", afirmou.

Ele ressalta, ainda, a importância de respeitar o limite de velocidade e uso de todos os itens de segurança do veículo. "É preciso estar sempre com atenção na sinalização das vias e evitar ultrapassagens indevidas. O uso de capacete e do cinto de segurança também deve ser lembrado", completou.

Segundo dados da PRF, em 2016, foram registrados 20 acidentes graves com 11 mortos no período do São João. Na mesma época, foram realizados 4.526 autuações e 4.570 testes de alcoolemia, 14.923 abordagens de veículos e 24.674 abordagens de pessoas nas rodovias de todo o estado.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

