Radar passa a fiscalizar limite de velocidade em rua do Rio Vermelho

Entrou em operação nesta quinta-feira, 21, o radar recém-instalado na rua Marquês de Monte Santo, no bairro do Rio vermelho, em Salvador.

O equipamento vai auxiliar a fiscalização do excesso de velocidade na via, cujo limite é de 60 km/h. O equipamento passou por aferição do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade.

O limite de velocidade na rua foi determinado a partir de um estudo da Superintendência de Trãnsito de Salvador (Transalvador), que avaliou a velocidade média mdos veículos que transitam na região. trecho.

“Nosso objetivo é fazer com que os condutores respeitem o limite máximo de velocidade da via, reduzindo, assim, o risco de acidentes naquela região”, disse em nota Fabrizzio Muller, superintendente da Transalvador.

Acidentes

O órgão de trãnsito já registrou uma série de acidente na rua marquês de Monte Santo. O último ocorreu no dia 23 de abril, quando um motorista ficou ferido após perder o controle da direção e colidir o veículo contra um poste.

Em 2015, o estudante de direito Samuel Andrade, na época com 19 anos, morreu após também colidir em um poste ao lado do Bompreço. O amigo da vítima afirmou que ele teria ingerido bebida alcóolica antes de conduzir o veículo.

