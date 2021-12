Rachaduras de prédios interditados em Pernambués aumentam

As rachaduras dos três prédios localizados no bairro de Pernambués, que foram interditados na última quinta-feira, 21, por possuírem risco de desabamento, aumentaram. A informação foi divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) neste sábado, 23.

Ainda segundo o órgão, novos monitoramentos nos imóveis serão realizados nas próximas 48 horas, para avaliar quando as 44 famílias que ocupam os apartamentos, e que foram obrigadas a sair por causa do risco, terão condições de retirar os pertences deixados nos prédios.

Lacres e placas foram colocados na frente dos imóveis e uma guarnição da Guarda Municipal está de plantão no local para impedir o acesso dos condôminos. O Edifício Jardim Brasília, construção mais nova da região, tem 32 apartamentos, todos ocupados, e foi o mais afetado pelas rachaduras. O Ed. Vale Verde tem nove apartamentos, mas só oito estão ocupados e o Ed. Murta conta com sete apartamentos e quatro famílias.

Moradora do edifício Vale Verde, a aposentada Maria das Graças Cabral, 53 anos, estava desesperada na sexta, 22. "Eu moro aqui há 32 anos. Essa é a única coisa que tenho. Aqui está a maior parte da história da minha vida. O que eu vou fazer agora?", disse, chorando.

Concluído há quatro anos, o Jardim Brasília foi embargado pela Sucom em 2010, por construir um pavimento a mais do que havia sido apresentado na planta, segundo Everaldo Freitas, coordenador de fiscalização do órgão."A proprietária da construção deu entrada nos documentos para a liberação da obra em 2009. No ano seguinte, após um das vistorias realizadas, foi constatada a alteração e a obra foi embargada", disse.

Condôminos

Enquanto os imóveis estão interditados, os condôminos dos três edifícios estão em casa de parentes, e alguns, em pousadas. No entanto, o advogado Cândido Sá, especialista em direito do consumidor, alerta que eles podem entrar com uma ação coletiva na Justiça contra a proprietária da obra. "Inclusive, para custear os gastos obtidos durante esses dias em que ficaram fora de casa", afirmou.

Por meio de ligação telefônica à reportagem de A TARDE, a assessoria de comunicação da Codesal informou que "provavelmente os moradores não tenham liberação para tirar seus pertences nesta segunda, 25, como estava previsto inicialmente".

Boletim

Neste sábado, a Codesal registrou 97 ocorrências até as 16h. Houve 22 deslizamentos de terra, 30 ameaças de desabamento, quatro imóveis alagados, duas ameaças de queda de ávores, entre outras. Não há registro de vítimas ou feridos.

