R$ 8 mil em pinos de cocaína são encontrados em bairros de Salvador

Foram encontrados na tarde da última sexta-feira, 1º, R$ 8 mil em cocaína em dois bairros de Salvador. Além da apreensão da droga, três traficantes foram presos em flagrante e uma adolescente também foi levada a delegacia em Pirajá e Periperi.

As equipes da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi) estavam fazendo patrulha na Rua Castores quando percebeu um grupo tentando fugir do local. Adelson de Sousa Bispo, Jeferson Coutinho de Jesus, Weldel Santos e uma adolescente de 17 anos foram presos e junto com eles foram encontrados 662 pinos de cocaína, 351 trouxas de maconha, 168 pedras de crack e 3.000 pinos sem substâncias.

Outra ronda foi realizada na Rua 24 de Agosto, em Pirajá Velha. As guarnições da 9ª CIPM (Pirajpa) realizaram a perseguição de quatro traficantes, que conseguiram fugir. Eles abandonaram no local 200 pinos de cocaína e 71 pedras de crack, apreendidos pela polícia.

Os traficantes capturados em Periperi foram encaminhados para a 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi), já a menor de idade foi dirigida a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). As drogas encontradas em Pirajá foram apresentadas na 4ª DT em São Caetano.

adblock ativo