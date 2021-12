R$ 4,20: novo valor da passagem de ônibus começa a valer nesta quinta-feira

Começa a valer, a partir desta quinta-feira, 12, o novo valor da tarifa do transporte público de Salvador: R$ 4,20. O reajuste foi autorizado pela prefeitura, após garantia da continuidade da renovação da frota, com a chegada de 300 novos ônibus com ar-condicionado neste ano.

Deste total, 50 coletivos deveriam ter sido entregues pela Concessionária Salvador Norte (CSN) em 2019. Este foi o motivo de o aumento da passagem não ter sido realizado em janeiro, como queriam os empresários.

No ano passado, a prefeitura, empresas de transporte e Ministério Público da Bahia (MP-BA) assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que garantia, entre outras coisas, a renovação da frota com a chegada de mil novos ônibus climatizados até 2022, sendo 250 por ano. Após várias rodadas de negociação, foi assinado, na noite desta segunda-feira, 9, um aditivo do TAC estabelecendo a entrega de 300 ônibus com ar-condicionado em 2020, sendo 50 (da CSN) até maio, e o restante até setembro.

