Quiosques do aeroporto devem ser retirados até a Copa

Os quiosques dos corredores do Aeroshopping do Aeroporto Internacional de Salvador devem ser retirados do local até a Copa do Mundo, disse o ministro-chefe da Secretaria Geral de Aviação Civil, Moreira Franco, que esteve em Salvador nesta quinta-feira, 20, para inspecionar o aeroporto.

Segundo o ministro, o uso do espaço pelos comerciantes não é adequado. "Corredor é para passageiro, não para quiosque", afirmou.

A vistoria faz parte de uma série de inspeções aos aeroportos das cidades-sede da Copa do Mundo. Na primeira visita de Moreira Franco, foi determinada a suspensão da segunda etapa das obras do aeroporto e solicitada a melhoria da iluminação do aeródromo.

No retorno de Franco para verificar se houve avanço nas obras de melhoria, foi apontada por ele a melhoria da iluminação e a entrega de parte do novo balcão de check-in, que deve ter 64 atendentes a partir do Carnaval.

O ministro espera que, até a sexta, 28, o aeroporto de Salvador não apresente mais problemas para os visitantes.

