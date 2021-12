Quiosques da nova orla de Itapuã e Piatã seguem em obras

Os 13 primeiros quiosques da orla de Salvador, localizados nos trechos de Piatã e Itapuã, serão entregues nesta sexta-feira, 23. As estruturas, prometidas para o verão passado, vão substituir as antigas barracas de praia, demolidas em 2010.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Érico Mendonça, não há previsão de quando os espaços serão ocupados. No mesmo trecho, haverá espaços menores, que abrigarão baianas de acarajé e vendedores de água de coco e cerveja que atuavam no local.

Estes, selecionados pela prefeitura, poderão ocupar o espaço na próxima semana. A escolha dos locatários será feita pelas empresas Salvador Kiosk e Turismo, Nova Orla SPE e Tuvalu Turismo SPE, que vão gerir os quiosques por 15 anos.

Conforme o secretário, não há garantia de que os antigos barraqueiros possam ocupar o espaço. "As empresas têm a liberdade de escolher quem vai ocupar o espaço, seja barraqueiro ou qualquer empresário que se mostre interessado. Independentemente disso, os antigos barraqueiros poderão continuar na areia", disse.

De acordo com o presidente da Associação dos Barraqueiros da Orla Marítima (ACBPOMS), Alan Rebelato, a entidade está em negociação com as empresas para que 30% dos quiosques possam ser exclusivos dos antigos proprietários.

"Entendemos que foi feito um grande investimento e que outros empresários possam se interessar pelos quiosques, mas há barraqueiros interessados em ocupar as estruturas. É preciso que haja justiça com os que, de fato, conhecem o funcionamento do comércio no local", afirmou.

Padronização

Os quiosques têm dimensões distintas - de 30, 50 e 100 metros quadrados - e contarão com mesas, sombreiros, banheiros e chuveiros. No local, os futuros permissionários poderão comercializar alimentos, bebidas alcoólicas, refrigerantes, doces e lanches rápidos.

A intenção, segundo Mendonça, é que toda a extensão da orla de Salvador obedeça a um mesmo padrão estético. Para o próximo verão, a previsão é que 35 quiosques estejam em pleno funcionamento. "A ideia é que toda a orla comporte 100 quiosques com os mesmos padrões. Todos deverão estar prontos até julho de 2016".

As opiniões ficaram divididas entre frequentadores do trecho. "Achei que ficou bonito, moderno e vai oferecer mais conforto a quem frequenta a praia. Teremos, finalmente, banheiro", diz a empresária Valdísia Santana, 38. Para a professora Carla Dias, 31, faltam locais que ofereçam sombra. "São poucos coqueiros, não temos onde nos esconder do sol nos dias de muito calor", diz.

