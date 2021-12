Quinze pessoas são presas durante ação da polícia em Sussuarana

Quatorze homens e uma mulher, suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas, foram presos nesta segunda-feira, 30, no bairro de Sussuarana, em Salvador. De acordo com informações divulgadas na manhã desta terça, 31, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as prisões ocorreram depois que dois suspeitos foram vistos por policiais correndo na localidade do Parque Jocélia.

Depois que a dupla foi alcançada e presa, eles revelaram à guarnição que, além de fazer parte da quadrilha, a localização de uma casa usada para confeccionar drogas e onde estariam outros 13 envolvidos.

Momentos depois, a polícia chegou ao local indicado e prendeu três homens com mandado de prisão em aberto: Valnei Moreira da Paixão (por porte ilegal de arma), Jorge Alberto Oliveira Santos Júnior (por homicídio) e Alan dos Santos Rodrigues (por tráfico de drogas).

Foram detidos também Laílson Mendes Barros, Leandro Rosa Araújo, Luciano de Jesus Brito, Elvis Sena Silva Santos, Luís Paulo Silva dos Santos, Josimar Fiúza Soares e Ítalo Sousa Pessoa dos Anjos. Além deles, foram levados à delegacia Lucas Ferreira Nogueira, Marcelo de Jesus André, Mateus de Oliveira dos Santos, Fabrício Cruz Sotero e Adriele Santana de Andrade.

Drogas

No imóvel, os militares apreenderam cinco quilos de drogas, 20 mil pinos vazios que seriam usados para a comercialização de cocaína, uma pistola 9mm (uso restrito das Forças Armadas), carregadores, munições de diversos calibres e três rádios comunicadores. Haviam também no local placas de colete balístico, balanças, R$ 150, balaclavas, além de celulares e uma motocicleta modelo Falcon, placa JPI 1471.

Segundo a SSP, após as prisões, o policiamento foi reforçado no bairro de Sussuarana nesta terça.

Quadrilha foi levada para a 11ª DT de Tancredo Neves

Vinte mil pinos vazios foram encontrados no local

Policiais apreenderam também armas, comunicadores e outros materiais usados no tráfico

