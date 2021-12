Quinze lava a jatos são desarticulados em Salvador

Uma operação conjunta retirou, na manhã desta quinta-feira, 24, 15 lava a jatos que funcionavam de forma irregular na Estrada do Curralinho, em Salvador.

A operação realizada por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Transalvador, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Guarda Municipal, Limpurb e Polícia Militar, foi amparada pela Lei Municipal 5.503/99 que dita as normas sobre exploração em vias públicas.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Pefeitura (Secom), os lava a jatos já haviam sido notificados pelo órgão na semana passada, sendo informados que deveriam deixar o local. A Coelba e a Embasa também participaram da ação, já que os estabelecimentos faziam "gatos" de água e energia.

As mercadorias e equipamentos apreendidos pelos fiscais serão encaminhados para o Setor de Guarda da Semop. Já os donos dos materiais têm prazo de 60 dias para retirada dos itens, mas antes, devem efetuar o pagamento de uma taxa, definida de acordo com o volume apreendido. Se o bem não for retirado nesse período, os equipamentos serão doados ou descartados.

adblock ativo