Quinze empresas já operam as 55 linhas da Barramar

Teve início, domingo, 1º, a operação do sistema de transporte urbano sem a Barramar, que parou de rodar em Salvador por questões financeiras. O dia foi de adaptação na Estação Pirajá, onde a empresa atuava com maior expressividade.



Nas ruas, já não se vê mais ônibus com o selo da empresa. Na garagem, havia muitos veículos estacionados. A empresa sergipana, do grupo Viação Senhor do Bonfim, era responsável por 55 linhas (com 218 veículos).



O secretário de Urbanismo e Transportes de Salvador, Fábio Mota, e o titular da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), Fabrizzio Muller, fizeram vistoria na estação de transbordo. "Vai melhorar sensivelmente. Antes, a população estava a mercê de uma única empresa, agora serão várias operando aqui", explicou Fábio Mota.



Divisão



Desde ontem, 15 das 17 empresas que circulam na cidade começaram a operar as linhas que eram da Barramar: União (sete linhas), Expresso Vitória (seis), Praia Grande (cinco), Central, Transol, São Cristóvão (quatro cada), BTU, Vitral, Verdemar, Ondina, Rio Vermelho, Modelo, Axé (três cada), Boa Viagem e Joevanza (duas cada). As exceções foram a Capital e a Ilha Tropical, que, segundo Fábio Mota, não apresentavam condições para operar novos trechos.



Segundo agentes da Transalvador, a procura dos passageiros por informações foi grande nas primeiras horas do dia. A principal reclamação foi sobre a parada em pontos errados, por motoristas que ainda estavam se adaptando aos itinerários.



Usuários avaliaram as alterações com cautela. "Demorava muito. Já fiquei uma hora aqui. Espero que melhore", torceu Hamilton Freitas, 47, que aguardava ônibus para a Estação Mussurunga.



A expectativa para Selma Silva, 38, é ruim. Ela projeta que o serviço deve piorar com a expansão do número de linhas para cada empresa. "Vai ter menos ônibus", acredita.



Segundo o diretor de operações da Barramar, José Alves, todos os direitos trabalhistas serão pagos pela empresa. "É uma questão de honra para o dono", afirmou o diretor, lembrando que os rodoviários serão absorvidos por outras empresas.

