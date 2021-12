Quinteto que fez reféns no Nordeste de Amaralina tinha passagens pela polícia

Os cinco suspeitos presos após fazer três pessoas reféns na noite desta quinta-feira, 15, no Nordeste de Amaralina, foram apresentados no final da manhã desta sexta-feira, 16 no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na noite desta quinta, o grupo foi perseguido e detido após uma tentativa de abordagem da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), houve confronto e um policial foi ferido na perna. Durante a fuga, o quinteto se escondeu em uma residência e fez três pessoas reféns. A negociação para rendição foi feita com apoio das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico.

Passagens pela polícia

Suspeitos foram presos na noite desta quinta-feira

Considerado um dos líderes do grupo, Cristiano Sodré Felicíssimo, 24, o 'Zoi', possuía um mandado de prisão em aberto e responde por homicídios, roubos, porte ilegal de arma de fogo e sequestro.

Também suspeito de liderar o quinteto, Franklin Moraes Costa Neres dos Santos, 20, possui passagens por roubos quando adolescente e adulto. Ele seria o responsável por gerenciar o funcionamento do grupo.

Os suspeitos Mateus Oliveira da Silva, 18, e Everton Conceição Neves Rosas, 18, possuem passagens por roubos quando adolescentes e e Lucas de Jesus Nascimento, 18, com participação em assaltos.

De acordo com o delegado do DHPP Odair Caneiro, responsável por investigações no Nordeste de Amaralina, o quinteto será indiciado por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, sequestro, associação criminosa e tráfico de drogas.

