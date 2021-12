Quinta edição do Pop Up Shop começa sexta-feira

Foi do desejo de criar um único espaço com entretenimento para toda a família e reunir marcas do mercado criativo baiano que surgiu o Pop Up Shop - evento semestral organizado pela empresária Lara Kertész. A 5ª edição do evento, que conta com o apoio do Grupo A TARDE, acontece de 6 a 8 deste mês, no Barra Hall (Rua Barão de Itapoan, ao lado da Associação Atlética da Bahia), e vai reunir 68 expositores.

"O objetivo do evento é dar espaço para marcas criativas de Salvador divulgarem seus produtos, que vai de moda até itens para decoração", explica Lara. O evento e suas edições anuais - uma de inverno e outra de verão - mostra que o cenário criativo na cidade é forte e tem espaço para crescer.

Em sua primeira edição, que ocorreu em 2013, 30 expositores participaram do Pop Up Shop. Já nesta 5ª edição o número cresceu para 68, sete deles oferecendo lanches e guloseimas. Nesta edição, o público esperado é de 6,5 mil pessoas por dia.

"Procuramos dar espaço para marcas que não possuem pontos de venda tradicionais, em shoppings ou outros espaços, mas ainda assim prezamos pela qualidade dos produtos e fazemos uma seleção das marcas participantes", diz Lara. Moda e produtos para casa é o que mais pode ser encontrado entre os estandes participantes. Dentre eles estão marcas como Piju Pijaminha, Velkro e T-Camisetaria.

Público infantil

A Tudo de Pano, empresa criativa gerida por Rita Costa e sua filha Gabriela Costa, é mais uma das que estarão presentes no evento. Voltada para o público infantil, a microempresa produz almofadas e brinquedos de pano. "Tudo é muito colorido, temos esse público-alvo. Nosso diferencial é a exclusividade das peças, já que produzimos poucas peças de cada modelo", explica Rita, que atuou a vida toda como economista, mas resolveu se juntar à filha há mais ou menos um ano e meio para cuidarem juntas da loja.

Todos os produtos da loja são feitos manualmente pela própria Rita, que sempre teve a costura como um hobby. "Atualmente, não temos um ponto físico de loja, mas vendemos por uma loja virtual e usamos eventos como o Pop Up Shop para divulgar nosso trabalho", diz.



Músicos independentes do cenário baiano também têm uma oportunidade no Pop Up Shop. Com um palco com atrações musicais de renome, como Saulo Fernandes, em outros momentos o local está aberto também para músicos independentes em busca de divulgação de sua arte. "Isso garante música boa o dia inteiro para os visitantes. Muitas vezes aparecem participantes do The Voice que não ganharam o programa", afirma Lara.

Para as crianças, a programação não é menor. O evento contará com a presença do parque do Tio Paulinho além de atrações teatrais, jogos e brincadeiras. O evento apoia o Instituto Beneficente Conceição Macedo (IBCM) e o Núcleo de Assistência para Pessoas com Câncer (Naspec).

