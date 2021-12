Quer ter cachorro e gato sob um mesmo teto? Veja dicas

Eles são animais de espécies diferentes, possuem personalidade distintas, mas tem algo em comum: o amor que podem oferecer aos seus donos. Se você gosta de gato e cachorro e quer tê-los em uma mesma casa, fique feliz, pois é possível.

"É trabalhoso estabelecer a amizade entre os pets, mas não é impossível. A boa convivência só depende dos proprietários e da casa", afirma o veterinário Osvalrizio do Espírito Santos.

Um importante passo para estabelecer a amizade entre os dois animais é dar amor e carinho em igual medida. "Não pode ter diferença de tratamento, pois isso causa ciúmes e pode gerar brigas", completa Osvalrizio.

Vale lembrar: assim como nós, eles precisam de atenção na proporção correta. Nem demais, nem de menos.

Cães: é muito amor!

Apesar de não falarem, os cães demonstram claramente o amor pelos donos. E se comunicam de várias formas. Exemplo disso é quando eles lambem o rosto, sinal explícito de amor e afeição.

Outro comportamento que demonstra amor é quando ele se apóia em você. Por exemplo, ao sair de casa, se ele começa a encostar e se apoiar na sua perna, significa demonstração de muito carinho. E isso pode se estender ao seu companheiro felino.

Ao perceber esse tipo de cumplicidade, saiba que você fez um bom trabalho e os educou direitinho!

Afeição especial

Os felinos demonstram amor de forma diferente e reservam uma comunicação especial, seja com os donos ou qualquer outro animal que habite o mesmo espaço que ele. Gatos adultos agem como se fossem filhotes quando estão perto do dono, miando, ronronando e brincando da mesma forma que faziam quando eram pequeninos.

Mais arisco que os cães, uma das maiores demonstrações de amor é permitir que façam carinho na barriga, uma das regiões mais vulneráveis do corpo deles. Para eles, deixar-se acarinhar pode ser encarado como um verdadeiro elogio.

E isso também pode ocorrer quando o cão que convive com ele é digno de confiança. Aliás, eles adoram as lambidinhas do amigo canino!

