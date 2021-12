Quer se declarar para seu amor? Veja aqui como fazer isso

Quer homenagear seu amado ou amada no Dia dos Namorados? Mande uma foto juntinho de sua alma gêmea e uma bela declaração de amor.

Tanto o texto como a imagem será publicado no especial "Meu grande amor" do Portal A TARDE. Algumas fotos e declarações também poderão ser publicadas no Jornal A TARDE desta sexta-feira, 12, quando se festeja o Dia dos Namorados.

Você pode enviar a foto e a declaração de duas formas: pelo WhatsApp de A TARDE (71 - 9601-0020) ou pelo email do Cidadão Repórter (cidadaoreporter@grupoatarde.com.br).

Então, não perca tempo e preste essa homenagem ao seu amor.

Confira a galeria:

<GALERIA ID=20102/>

