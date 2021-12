"Quem fez isso com ela foi o diabo", diz suspeito de matar e esconder corpo de esposa

“Não seria capaz de matar a mulher que eu amo, quem fez isso com ela foi o diabo”. Esta foi a resposta dada pelo caseiro Orlando de Jesus, de 53 anos, após ser preso, suspeito de assassinar a facadas sua esposa, Maria Lucília dos Santos de Jesus, 46, na última quarta-feira, 18. Apresentado nesta segunda, 23, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Orlando se entregou no sábado, 21, no DHPP, acompanhado de um advogado.

A delegada que investiga o caso, Ana Cristina de Carvalho, da 2ª Delegacia de Homicídios, informou que o acusado alegou legítima defesa: “Ele disse que no dia do crime foi questionar a esposa sobre uma suposta traição. Depois do questionamento, iniciou-se uma discussão e que ela teria partido para cima dele com um punhal, e que, para se defender, ele a desarmou e a matou”.

A polícia informou que, após o crime, o caseiro fugiu para a cidade de Santo Antônio de Jesus, onde ficou na casa de familiares até saber que havia contra ele um mandado de prisão e resolver se entregar.

Durante a apresentação, Orlando pediu desculpas para os familiares da vítima e disse que estava arrependido, pois a amava. A delegada informou que ele responderá por feminicídio, podendo pegar de 15 a 30 anos de prisão.

Planejou o crime

Apesar de negar o crime, a delegada informou que os indícios mostram que ele planejou o crime. “Ele nega o assassinato, mas os indícios mostram que ele planejou e montou a cena. Quando a polícia chegou no local do crime, não havia sangue e o ambiente estava arrumado, com a vítima colocada embaixo da cama”, acrescentou.

Após praticar o crime, Orlando deixou uma carta pedindo desculpas aos familiares da vítima.

Fim do casamento

A delegada Ana Cristina de Carvalho (DHPP) informou que a filha da vítima disse que a mãe teria lhe dito um mês antes de morrer que planejava terminar o casamento por causa do alcoolismo e da violência do caseiro, que teriam se tornado frequentes.

