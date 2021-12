Queimada em vegetação se alastra e atinge veículos no Jardim Armação

Pelo menos dois carros foram queimados após um incêndio atingir parte de uma vegetação, na manhã deste domingo, 12, no bairro de Jardim Armação, em Salvador.

O fogo teve início por voltas 8h45, em uma área na rua Dr. João Mendes da Costa Filho, nas proximidades do Motel Del Rey, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Em vídeo, uma moradora registrou a ação do Corpo de Bombeiros para debelar as chamas e relatou o incidente após o fogo se alastrar e atingir dois veículos que estavam parados no local (confira abaixo).

Os bombeiros foram acionados e controlaram a situação. Um carro-pipa também foi solicitado para ajudar no combate ao fogo, segundo a Stelecom.

Além do susto, os moradores das imediações ainda tiveram as casas invadidas pela fumaça. As causas do incêndio não foram informadas.

