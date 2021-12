Queima de ônibus pode ser resultado de retaliação

A queima de um ônibus na noite de quinta-feira, 19, na Rua dos Pirineus, no Pau Miúdo, em Salvador, pode ter sido uma retaliação pela morte de Daniel Pitanga Ferreira, horas antes, no bairro da Liberdade, segundo o major Edmilton Reis, comandante da 37ª CIPM (Liberdade).

Daniel era morador da Rua 20 de Agosto, a poucos metros do local onde o veículo foi incendiado. Conforme um policial militar, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas em uma localidade do bairro de Cajazeira 11.

Por conta do ataque, os coletivos ficaram sem circular no fim de linha do bairro nesta sexta. Os coletivos estão indo apenas até o Largo do Tamarineiro, na Caixa D'água, e depois segue ponto final improvisado na localidade do Queimadinho, no mesmo bairro, informou o Sindicato dos Rodoviários.

O policiamento foi intensificado no Pau Miúdo e nos bairros vizinhos como Pero Vaz, San Martin e Barros Reis, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Caso

Ele foi baleado às 15h, na Rua Lima e Silva, próximo à Escola Municipal Abrigo Filhos do Povo, e morreu a caminho do Hospital Ernesto Simões Filho, no bairro do Pau Miúdo.

Segundo registro da Central de Comunicação de Polícias (Centel), o crime foi cometido por quatro homens, em duas motos.

Sob anonimato, um morador do Pau Miúdo contou outra versão sobre o ocorrido. Segundo ele, a prisão de um traficante do Brongo, no bairro vizinho IAPI, motivou o crime.

O major Edmilton disse desconhecer tal prisão. Conforme o delegado Luiz Henrique Costa, da 2ª Delegacia Territorial (Liberdade), o motorista e o cobrador disseram que seis homens participaram da ação.

Um inquérito já foi instaurado e outras testemunhas foram ouvidas para apurar o caso.

adblock ativo