Queima de Judas persiste em bairros populares

Para manter viva a tradição do Sábado de Aleluia, diversos bairros da capital baiana realizaram a queima do Judas.

A manifestação que simboliza a morte de Judas é sempre inspirada em personalidades ou em alguém famoso no bairro, que nomeia o boneco incendiado na noite de sábado. E neste ano, políticos como o governador Jaques Wagner e o vereador Marco Prisco foram os escolhidos.

Em meio a brincadeiras, a organização da festa na rua Ferreira Souza, na Federação, começa pela manhã com a ornamentação da entrada da rua. À meia noite, os moradores queimaram o boneco batizado como Marco Prisco. " Esse nome foi escolhido por causa da bagunça que essa greve da Policia Militar causou na cidade", afirmou o comerciário, Jalmirez Bispo, 40 anos.

Os preparativos ficam a cargo de Jalmirez que há 15 anos arrecada dinheiro com os moradores e comerciantes do bairro para realizar a festa. "A gente faz rifa, bolão, sai pedindo aos moradores. O dinheiro é usado para comprar brinquedos, ovos de páscoa e distribuir para as crianças", contou.

A ideia de continuar com a manifestação começou ainda na infância, quando sua mãe o levava para a festa em outros locais. "Sempre quis continuar com isso tudo. Esse eventos deixam a pessoas do bairro mais próximas", completou o comerciante.

No Garcia

Já no final de linha do Garcia, a tradição sobrevive com a união dos comerciantes locais e dos integrantes do grupo Samba do Papelão. " Fazemos a queima do Judas há oito anos. É a união entre as festas de samba da banda e as manifestações populares", afirma Fábio Mato Velho, 38, cantor da banda.

Fábio contou que houve disputa na hora de escolher o nome do boneco. " Pensamos em chamar de Fariseu, para brincar com as pessoas do bairro que ficam em cima do muro, mas Jaques Wagner ganhou".

Há também quem aproveite a temporada para ganhar um dinheiro extra. Como a dona de casa, Tatiane Neiva, 32, que há 15 anos comercializa os bonecos em um dos canteiros localizados na Avenida Barros Reis. "Meu irmão produz cerca de mil bonecos artesanais. Vendemos por preços que variam entre R$ 250 a R$ 280, e desde ontem já vendi 50 Judas", disse.

Tatiana conta que esse ano as vendas caíram devido a última greve da PM. " As pessoas estão com medo de sair de casa ainda. Ano passado as vendas foram maiores", lamentou a dona de casa.

