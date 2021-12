Queima de fogos oficial vai iluminar 11 bairros de Salvador

Depois da contagem regressiva para o próximo ano, um espetáculo no céu, colorido por milhares de pontos de luz, poderá ser avistado por quem estiver em um dos 11 bairros da capital, onde haverá queima de fogos de artifício à meia-noite do Réveillon.

A beleza que enfeitará a noite da virada vai estar ao acesso não apenas de quem for curtir a festa na Barra. Além da tradicional queima de fogos deste bairro – que vai durar 15 minutos –, o show pirotécnico vai colorir, por cinco minutos, a noite de quem estiver: na Boa Viagem, no antigo ancoradouro da praia; em Cajazeiras; no Campo da Pronaica; em Piatã, próximo ao restaurante Bali Bahia (antigo Casquinha de Siri); em Amaralina, à direita do Largo dos Quiosques, na região conhecida como Ilhota; no Jardim de Alah, na praça de estacionamento; na Ribeira, ao lado do Clube Bogary; na Ilha dos Frades, na Praia Grande; Bom Jesus dos Passos, no píer de atrações marítimas; Ilha de Maré; e Periperi, dentro do Clube de Campo do antigo Esporte Clube Periperi.

Outra queima tradicional acontecerá na Praia do Flamengo, onde um tradicional hotel realiza, anualmente, o show de luzes. Embora o espetáculo na Barra comece à zero hora, quem não quiser enfrentar os engarrafamentos costumeiros na região neste dia deve chegar mais cedo e aproveitar a praia esperando pelas atrações da noite. Neste dia, muitas alterações de trânsito poderão afetar a chegada no local.

Música – Para quem quiser aproveitar a festa sem pagar nada, vale a pena conferir os shows que acontecem em um dos quatro palcos montados. São esperadas mais de 500 mil pessoas ao longo da orla, de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Salvador.



Confira a programação

Barra – Carlinhos Brown, Tatau e Banda Duas Medidas

Piat㠖 Adelmo Casé, Zelito Miranda e Carla Cristina

Cajazeiras – Márcia Short, Fora da Mídia e Filhos de Jorge

Boa Viagem – Jorge Zarath, Will Carvalho, Luana Monalisa

