Queima de fogos ocorrerá em 12 bairros de Salvador

A virada do ano em Salvador contará com shows pirotécnicos em 12 bairros da capital. Serão 20 toneladas de fogos de artifício espalhados pelo Comércio, Barra, Rio Vermelho, Boca do Rio, Itapuã, Cajazeiras, Boa Viagem, Ribeira, Periperi e nas ilhas de Paramana, Bom Jesus dos Passos e de Maré.

De acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes), no bairro do Comércio, onde será festejado o réveillon a partir deste domingo, 29, serão 15 minutos de fogos, com 12 toneladas instaladas no píer do 2º Distrito Naval. Nos demais bairros, serão sete minutos de show pirotécnico.

Todos os pontos de queima de fogos tiveram licenças concedidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), Corpo de Bombeiros e Defesa Civil (Codesal), conforme o órgão.

