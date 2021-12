Queda no sistema causa transtornos em postos de recadastramento biométrico

Uma interrupção no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comprometeu o atendimento dos eleitores que agendaram o recadastramento biométrico na tarde e início da noite desta segunda-feira, 8, nos postos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), em Salvador.

Quem esperava efetuar o procedimento agendado teve que aguardar por, no mínimo, duas horas. No posto do shopping Center Lapa (Centro), o sistema operava com lentidão até as 16h, quando o atendimento foi interrompido e só retomado às 18h40.

A vendedora Luiza Santana, 32, conseguiu o agendamento em dezembro para ser atendida às 17h30, mas até as 19h30 ainda aguardava. “Sei que é um problema no sistema, mas é absurdo obrigar o eleitor a passar por toda essa dificuldade”, ela reclamou.

Já o auxiliar de enfermagem Janilson Pessoa, 29, também teve que exercitar a paciência. Ele estava com horário marcado para 19h45, mas não soube informar quando seria atendido. "Tive que faltar aula para vir fazer esse cadastro. Agora, nem sei que horas vou sair daqui", disse.

O TRE-BA confirmou que houve uma queda no sistema, entre meio-dia e 15h, em todos os postos, o que deixou o atendimento mais lento.

Novos postos

A partir desta terça, 9, o recadastramento biométrico agendado do TRE-BA também poderá ser realizado no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Servidor, unidade de atendimento especializada em serviços para o funcionalismo público baiano.

Todos os dias, serão liberadas 70 senhas para agendamento, com atendimento das 8h às 16h. O SAC Servidor funciona no Multishop Boca do Rio, na orla de Salvador. O serviço estará disponível na unidade até 31 de janeiro.

Plantão aos domingos

Para atender à demanda do período, o TRE-BA também informou, por meio de nota, que serão realizados plantões nos últimos domingos do mês, dias 21 e 28 de janeiro.

Serão 126 guichês na sede do órgão, além dos postos do SAC Servidor, SAC Barra, Cajazeiras, Periperi e Comércio e nas unidades provisórias nas estações do Metrô de Pirajá, Bonocô e Ferroviária da Calçada.

* Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo