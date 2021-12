Queda de energia causa transtornos no aeroporto de Salvador

O aeroporto internacional de Salvador sofreu uma queda de energia na manhã desta sexta-feira, 21, que causou transtornos aos usuários do equipamento.

O apagão ocorreu por volta das 9h40 e durou cerca de 20 minutos. Segundo o jornalista Walter Xéu, que estava no local, a queda de energia provocou filas nos guichês por causa da impossibilidade das operadores realizarem o check-in dos passageiros.

"Estava um caos no embarque e desembarque também. O sistema do check-in é eletrônico e, com a falta de luz, ele parou de funcionar. O que me deixa surpreso é que um aeroporto grande como o de Salvador não tenha um gerador que funcione imediatamente", enfatiza ele.

Além disto, segue indisponível para consulta o sistema do aeroporto de Salvador no site da Infraero, que informa sobre voos com atraso ou cancelados.

Por meio de nota, a Vinci Airports, que administra o equipamento, a interrupção no fornecimento de energia foi causada por uma falha no alimentador da linha da subestação de São Cristóvão da Companhia de Eletricidade do Estado. "O gerador do Aeroporto foi acionado imediatamente e a iluminação foi retomada em cerca de 10 minutos. Não houve impacto nas operações, ou seja, pousos e decolagens aconteceram normalmente", disse em comunicado.

Outros dois apagões atingiram o aeroporto nos meses de junho e outubro deste ano. O motivo, nas duas ocasiões, foi o rompimento de um cabo de energia durante as obras realizadas no local.

adblock ativo