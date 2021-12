Queda de árvore deixa ala pediátrica do Hospital das Clínicas sem energia

A ala pediátrica do Hospital das Clínicas de Salvador teve o fornecimento de energia elétrica interrompido no início da tarde deste domingo, 28, após a queda de uma árvore que atingiu a rede elétrica da instituição. A árvore caiu por volta das 11h40, deste domingo, no estacionamento da Faculdade de Medicina, no Vale do Canela, e, com o impacto, a parte de cima do poste foi derrubada. A energia já foi restabelecida.

As demais alas do hospital não sofreram interrupção do fornecimento, por conta do uso de geradores. As informações iniciais são de que a mangueira não tenha suportado o volume de água, devido à chuva que atingiu a capital baiana. Um funcionário do hospital, que não quis se identificar, afirmou que, na última quinta-feira, 25, 'já tinha caído um pedaço da árvore. Ela começou a rachar e o local foi interditado'.

Após o ocorrido, o médico Gubio Dantas Soares fez um alerta sobre a retomada da luz, uma vez que as pesquisas mantidas em aparelhos refrigerados necessitam da energia, assim como os pacientes que utilizam equipamentos e medicamentos do hospital. "Poderíamos perder toda linha de pesquisa no Instituto de Ciência da Saúde", declarou.

Uma equipe da Coelba foi encaminhada para o local e conseguiu retomar o serviço.

adblock ativo