Queda de árvore causa transtorno no Rio Vermelho

Uma árvore caiu sobre a fiação elétrica na rua Osvaldo Cruz, no Rio Vermelho (proximidades do supermercado Bompreço e Colégio Estadual Manoel Devoto), no começo da tarde desta segunda-feira, 23.

Com o acidente, parte do bairro ficou sem energia elétrica e o trânsito na região, normalmente complicado nos horários de pico, ficou mais congestionado.

Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), uma equipe foi deslocada para o local para retirada da árvore da fiação e começo da manutenção na rede elétrica do trecho.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) o trânsito no sentido Barra ficou mais congestionado que o normal, desde o ponto da queda, gerando reflexos até a Avenida Manuel Dias da Silva, no bairro da Pituba.

A falta de energia elétrica causou transtorno nos estabelecimentos comerciais da rua Osvaldo Cruz, onde funcionam, além do supermercado, lanchonetes, lavanderia, centro de compras, entre outros. A energia só começou a ser religada no final da tarde, e foi plenamente restabelecida por volta das 19h.

adblock ativo