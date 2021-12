Queda de árvore afeta atendimento do Samu

A queda de uma árvore na fiação de um poste em frente à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Pau Miúdo, suspendeu o atendimento pelo número 192 entre 8 e 11h30 desta quinta-feira, 16. A situação já foi normalizada. Enquanto o sistema de ligações estava comprometido, a equipe do Samu recebia as chamadas de emergência pelo 190. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ninguém ficou ferido com a queda da árvore.

