Queda da rede de energia interrompe funcionamento dos trens no Subúrbio

Os trens do Subúbrio Ferroviário de Salvador amanheceram sem operação nesta sexta-feira, 17. Segundo informações do Sindicato dos Ferroviários da Bahia (Sindiferro), o serviço foi interrompido devido à queda da rede aérea de energia, que alimenta o sistema, no final da linha em Paripe.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informou que os técnicos da Companhia de Transportes da Bahia (CTB) foram acionados assim que o problema foi detectado. A situação foi normalizada às 13h.

