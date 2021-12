Quebra-molas seguem sendo removidos na região de Pirajá

O Comando de Policiamento Regional (CPR) Baía de Todos os Santos (BTS) segue, nesta terça-feira, 22, removendo quebra-molas e entulhos colocados em vias dos bairros de Pirajá, Fazenda Grande do Retiro e Campinas de Pirajá. As retiradas são realizadas com apoio de máquinas da Conder.

Além das estruturas de concreto e asfalto encravadas nas vias, geladeiras, sofás, fogões, colchões, entre outros aparelhos e móveis usados foram encontrados e removidos.

A ação, em conjunto com a Conder, foi realizada também no Complexo do Nordeste de Amaralina. Além disso, deve chegar a outros bairros da capital e da Região Metropolitana de Salvador.

