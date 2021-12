Quatro veículos se envolvem em acidente na Suburbana; veja vídeo

Publicado segunda-feira, 24 de abril de 2017 às 12:38 h | Atualizado em 24/04/2017, 12:52 | Autor: Da Redação ouvir

Veículo preto colidiu no fundo do ônibus seguido por mais dois (retrovisor) - Foto: Diogo Xisto | Cidadão Repórter | Via WhatsApp