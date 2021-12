Quatro torcedores do Vitória são baleados a caminho do Barradão

Quatro torcedores do Vitória foram baleados na tarde deste domingo, 7, quando estavam a caminho do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, que recebeu a final do Campeonato Baiano, em Salvador. Por recomendação do Ministério Público Estadual e decisão da CBF, a partida teve torcida única, no caso a do Vitória, time mandante.

Segundo informações da Polícia Militar, um dos homens foi atingido no cotovelo esquerdo. O outro foi baleado nas costas, coxa esquerda e na virilha. Todos os quatro foram encaminhados para o Hospital Roberto Santos, no Cabula. De acordo com o hospital, um torcedor está internado em estado grave, mas os outros três estão em observação.

A PM não soube informar quem atirou contra os torcedores. As vítimas vestiam a camisa do time rubro-negro.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o crime envolvendo dois dos torcedores ocorreu por volta das 12h20, e as vítimas foram identificadas como Josivaldo Santos de Miranda, 36 anos, e Zaquiel Pablo Santos de Jesus, 21.

Dentro de campo, o jogo ocorreu sem maiores confusões - alguns desentendimentos pontuais na arquibancada - e o Vitória garantiu o bicampeonato baiano com um empate em 0 a 0 diante do rival Bahia.

Pedrada e confusão

Outras ocorrências de violência relacionadas com o jogo deste domingo foram registradas. O ônibus do Bahia foi atingido por uma pedra, mas ninguém ficou feirdo. Houve também, do lado de fora do estádio, confusão com bombas que torcedores utilizavam. Foi iniciado um princípio de briga e a PM teve que intervir.

A decisão de torcida única nos últimos quatro Ba-Vis foi tomada com a justificativa de coibir ocorrências com a do clássico do dia 9 de abril, quando um torcedor do Bahia foi morto.

