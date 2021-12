Quatro suspeitos são presos por atear fogo em ônibus na Calçada

Investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) prenderam na manhã desta quinta-feira, 31, quatro dos oito suspeitos de atear fogo em um ônibus da concessionária Ótima Transportes, na noite da segunda-feira passada, na rua Nilo Peçanha, na Calçada.

Amanda Marina Santos Farias, 21 anos, Roberto Sacramento Nogueira, 42, Jorge Luiz dos Santos, 33, e Robson da Conceição, 34, foram detidos na localidade beco do Sabão, na mesma região onde ocorreu o crime. Um homem identificado como João Vítor Teles dos Santos, 20, foi conduzido à delegacia, mas foi ouvido e liberado.

Segundo o delegado José Nélis, coordenador do Gerrc, a ação foi ordenada por Osmar Santos Souza, 33, chefe do tráfico de drogas no beco do Sabão, em retaliação pela morte de João Carlos dos Santos Cardoso, 30, o JK, horas antes, no IAPI, na localidade do Milho.

Fuga

Nesta quinta, durante as buscas da polícia, Osmar conseguiu fugir. Ele está com mandado de prisão preventiva em aberto e é considerado foragido. Conforme Nélis, Osmar e JK eram da mesma facção.

Na noite do ataque na Calçada, cerca de 20 minutos antes, um coletivo da concessionária Integra Salvador Norte já havia sido incendiado na Rua Conde de Porto Alegre, no IAPI, por dez homens, também em represália pela morte de JK.

Até o fechamento desta edição, os suspeitos de atear fogo no ônibus no IAPI ainda não haviam sido identificados ou presos. O caso é apurado pelo delegado Luís Henrique Ferreira, da 2ª Delegacia Territorial (Liberdade).

Amanda, que é mulher de Osmar, Roberto, Jorge e Robson foram autuados em flagrante por associação criminosa, tráfico de drogas e dano qualificado ao patrimônio. Com eles, foram apreendidos 35 pinos de cocaína, alguns dolões de maconha, além de celulares roubados e uma vasilha contendo gasolina.

“Todos têm passagem por roubo, roubo a ônibus e tráfico de drogas”, disse o delegado José Nélis, afirmando que vai solicitar a prisão preventiva. Outros criminosos que incendiaram o ônibus na Calçada já foram identificados e são procurados.

João Carlos, o JK, foi executado com diversos tiros, em uma transversal da Rua Valdir Pires, no Milho. Durante o levantamento cadavérico, agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontraram cápsulas de pistola calibre 380.

Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, ele foi assassinado por traficantes rivais, que agem na localidade Brongo, também no IAPI. O crime teria sido motivado pela disputa por pontos de venda de drogas.

