Quatro suspeitos de assaltos a ônibus são presos em Salvador

Quatro suspeitos de assaltos a ônibus foram presos em três pontos de Salvador, em momentos distintos, nesta segunda-feira, 5. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os casos aconteceram na Rótula do Abacaxi, Fazenda Grande I e na região do Shopping da Bahia.

Ainda segundo a polícia, uma guarnição da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) fazia ronda na região da Rótula do Abacaxi, quando algumas pessoas informaram que havia dois homens roubando um coletivo. A dupla tentou fugir, mas acabou presa.

Os homens foram identificados como Josué Luiz Pereira Costa, 20 anos, e Wesley Fernandes, 18 anos. Eles foram presos em flagrante com um revolver calibre 38, além de munições e os celulares roubados das vítimas.

Ainda durante a manhã, o Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (Gerrc) cumpriu um mandado de prisão contra um homem identificado como José Luiz Santos São Pedro, que foi preso na passarela da Estação Transbordo da Rodoviária. Ele possuía diversas passagens por roubo a ônibus e a atuava na região do Shopping da Bahia.

A outra prisão ocorreu no bairro da Fazenda Grande I, por policias da Gêmeos que flagraram Maurício Pinheiro dos Santos em um ponto de ônibus na localidade de Jaguaripe. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, além de munições e drogas. O suspeito informou à polícia que o armamento seria utilizado para roubos em coletivo.

