Quatro suspeitos de assalto são presos na Liberdade e no Subúrbio

Quatro suspeitos de assalto foram presos nesta terça-feira, 22, no bairro da Liberdade e na avenida Suburbana, no Subúrbio Ferroviário. As prisões foram realizadas por equipes do Esquadrão Águia da Polícia Militar (PM).

Os militares desconfiaram da atitude de três homens na rua Gengibirra de Baixo, na Liberdade. Eles correram com a aproximação dos policiais, mas dois deles foram detidos. Um revólver calibre 32 e munições foram apreendidas com eles.

Na noite desta terça, mais dois suspeitos também foram presos na avenida Suburbana, no Lobato. Alan Bonfim Brito e Lucas Souza Alcântara estavam em uma moto. Eles foram flagrados com um simulacro de pistola.

