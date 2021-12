Quatro são presos por receptação de celulares roubados no Comércio

Quatro pessoas suspeitas de envolviomento com o tráfico de drogas foram presas nesta sexta-feira, 15, no bairro do Comércio, em Salvador, flagradas com celulares que teriam sido roubados em assaltos a ônibus. A ação fez parte da Operação Pilar, que tem como objetivo combater a receptação e comercialização ilegal de bens e produtos frutos de roubos a coletivos.

De acordo com a polícia, a equipe do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (Gerrc) iniciou a operação com base nos sinais de localização emitidos pelos aparelhos roubados, em um raio de ação compreendendo as imediações do Elevador Lacerda. A maioria dos celulares estava em pontos de vendas de drogas.

Antônio Mário Oliveira Santos, de 58 anos, Iago Souza Neres, 24, Nathalie Batista de Carvalho, 21, e Roque Matos Cardoso Júnior, 21, foram flagrados com porções de maconha, que eram vendidas em troca de aparelhos roubados, informou a polícia. Alguns deles foram encontrados.

Os quatro foram conduzidos à base do Gerrc, no Complexo Policial da Baixa do Fiscal, e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos serão encaminhados para a audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), na avenida ACM.

