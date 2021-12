Quatro são baleados em tentativa de homicídio na Liberdade

Uma tentativa de homicídio terminou com quatro pessoas feridas a tiros na tarde desta quinta-feira, 6, na Rua General Savaget, no bairro da Liberdade, em Salvador. O crime ocorreu por volta das 14h e a polícia ainda não confirma se o alvo do atentado está entre as quatro vítimas.

Apenas Adenilson Jorge de Jesus Oliveira, 22 anos, alvejado nas nádegas, apresenta o quadro mais delicado, pois a bala atingiu o intestino. Naiara Santana dos Santos, 24, foi baleada na coxa, Ailton José do Nascimento, 54, na perna e uma adolescente de 14 anos no tornozelo.

Todas as vítimas foram socorridas por uma viatura da 37ª CIPM (Liberdade), com exceção de Adenilson, que foi levado ao HESF por uma Kombi de transporte alternativo. O outros feridos foram encaminhados para o Hospital Ernesto Simões Filho (HESF). O quadro de saúde de todas elas é estável, segundo informações do posto policial da unidade.

Segundo testemunhas, o atirador abordou Adenilson e perguntou se ele era irmão de alguém, antes de realizar os disparos.

Gritou e levou tiro

Testemunhas ainda contaram, em anonimato, que Naiara estava com Adenilson. Após um homem atirar nele, Naiara começou a gritar por socorro e o atirador retornou e realizou um disparo contra ela e depois fugiu de moto.

De acordo com o delegado titular da 2ª DT (Liberdade), Luis Henrique Costa Ferreira, as pessoas caminhavam quando um homem abordou o outro e realizou quatro disparos, que atingiram quatro pessoas. Mas ele ainda não pode confirmar que o alvo era Adenilson.

Ao posto policial do HESF, Naiara negou conhecer Adenilson e disse que caminhava na frente dele quando um homem chegou e perguntou se ele era irmão de alguém e atirou.

Adenilson relatou no posto que estava caminhando na rua com a irmã e recebeu um tiro. Ele ainda será ouvido pelo delegado.

