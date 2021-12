Quatro quilos de maconha são apreendidas em distrito de Feira de Santana

Quatro quilos de maconha foram apreendidos neste domingo, 8, no distrito de Matinha, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Após denúncia, uma guarnição da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizou uma operação no distrito e encontrou as drogas. Também foram apreendidos algumas pedras de crack e uma balança de precisão, de acordo com informações do site Acorda Cidade.

Três homens, que estavam no local, conseguiram fugir ao perceberem a chegada da polícia.

Ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos. O caso é investigado pela polícia.

adblock ativo