Quatro quilos de cocaína pura são apreendidos em operação do Draco

Na modalidade delivery, Cleiton Francis Martins Kuchle vinha movimentando, há alguns meses - nos bairros de Pau da Lima, Sete de Abril, Castelo Branco e Valéria -, um comércio de venda de cocaína, até ser detido, na madrugada desta segunda-feira, 6, com quatro quilos de cocaína conhecida como nine-nine ou 99. O nome faz alusão à suposta pureza de 99%.

A operação da coordenação de narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) ocorreu numa casa, em um condomínio no bairro de Piatã, na orla de Salvador.

Os investigadores localizaram a droga atrás de uma parede de gesso. Também foram apreendidas uma balança de precisão e a quantia de R$ 2,3 mil em espécie.

Ele atuava nos bairros de Pau da Lima, Sete de Abril, Castelo Branco e Valéria e também fazia entregas em shows e alguns shopping centers de Salvador.

Conforme a delegada Andrea Ribeiro, responsável pela coordenação de narcóticos, Cleiton revelou que pagou R$ 17 mil por cada tablete da droga e pretendia lucrar em torno de R$ 70 mil. “Ele disse que vendia 100 gramas [da cocaína] por R$ 2 mil e que, por mês, tinha um rendimento médio de R$ 40 mil”, contou a delegada.

Envolvidos

A tia de Cleiton, Adriana Paranhos Oliveira, 37, e Alexsandro Rocha dos Santos, 40, foram presos na Liberdade e em Castelo Branco, respectivamente. Todos foram detidos por força de mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara de Crimes Organizados.

Durante apresentação à imprensa, na tarde desta segunda, no Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, Cleiton assumiu a propriedade da cocaína e inocentou a tia e Alexsandro. “É tudo meu! Minha tia não se envolve em nada nem conheço aquele rapaz [Alexsandro]”, falou o suspeito.

Embora ele tenha garantido a inocência dos comparsas, a delegada Andrea Ribeiro afirmou que Adriana é responsável em armazenar as drogas e Alexsandro em fazer o transporte. Além dos presos, a polícia está procura por Rogério Reis dos Santos, o Pretinho, líder do bando. Ele está com mandado de prisão em aberto.

adblock ativo